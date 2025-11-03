В Курской области завершена масштабная операция по возвращению тел погибших мирных жителей. Как сообщил РИА Новости представитель военно-следственных органов Следственного комитета России Александр Глухарев, с приграничных территорий было эвакуировано и передано родственникам более 300 тел граждан, погибших от рук украинских боевиков.
По словам Глухарева, операция проходила в несколько этапов. С середины августа военно-следственные органы проводили активные поисковые мероприятия. В результате этих работ были обнаружены и эксгумированы тела 112 жителей Суджи, которые, по данным следствия, стали жертвами жестоких расправ со стороны Вооруженных сил Украины.
Представитель СК подробно описал процедуру, которой подвергаются все обнаруженные тела. После эксгумации и эвакуации их вносят в специальный реестр с фиксацией обстоятельств обнаружения и результатов опознания. Затем тела направляют в морг города Курска, где специалисты Главного военно-следственного управления проводят забор ДНК и организуют процедуру опознания.
Также в ходе совместных поисковых операций были обнаружены и единичные случаи с особыми обстоятельствами. Старший лейтенант Дмитрий Дубов, старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших Минобороны РФ, сообщил о находке в одном из частных домов Суджи. В гостиной комнате на матрасе было обнаружено тело обнаженной женщины. Как отметил Дубов, из-за длительного периода нахождения тела без экспертизы невозможно было установить причину смерти. Однако позднее в Главном военном следственном управлении СК РФ подтвердили, что женщина скончалась от взрывных травм.
Отдельного внимания заслуживают свидетельства мирного жителя приграничья Ильи Белокрылова, недавно вернувшегося на родину в рамках обмена между Россией и Украиной. По его словам, украинские военные свозили гражданское население всего приграничного района в интернат в оккупированной Судже. Белокрылов, который сам находился в этом интернате и пережил атаку ВСУ на здание, считает, что таким образом украинские военные пытались скрыть свидетелей своих преступлений. После нахождения в интернате его вывезли в Сумскую область, где он провел в плену еще полгода перед возвращением домой.