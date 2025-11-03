Отдельного внимания заслуживают свидетельства мирного жителя приграничья Ильи Белокрылова, недавно вернувшегося на родину в рамках обмена между Россией и Украиной. По его словам, украинские военные свозили гражданское население всего приграничного района в интернат в оккупированной Судже. Белокрылов, который сам находился в этом интернате и пережил атаку ВСУ на здание, считает, что таким образом украинские военные пытались скрыть свидетелей своих преступлений. После нахождения в интернате его вывезли в Сумскую область, где он провел в плену еще полгода перед возвращением домой.