Главный свидетель в деле пропавшего пловца Свечникова дал противоречивые показания

Однако, как рассказала Караман, в ходе беседы свидетель продемонстрировал многочисленные противоречия в своих показаниях. Он ошибся в дате проведения соревнований, утверждая, что они прошли 25 августа, хотя на самом деле заплыв состоялся 24 августа. Кроме того, Шамильоглу настаивал, что Свечников был одет только в плавки, хотя по правилам соревнований спортсмены должны были быть в плавательных костюмах. Наиболее странным родственникам показалось заявление свидетеля о том, что он разглядел цвет глаз пловца — зеленовато-карий — через плавательные очки.