Американская телеведущая зарезала мать на Хэллоуин

Американская телеведущая из Канзаса, 47-летняя Анджелинн Мок, зарезала свою мать на Хэллоуин — в пятницу, 31 октября, узнал aif.ru из эфира телеканала Уичито KAKE.
Как выяснили правоохранители, Мок напала на мать в 8 утра. Она вышла из дома и пошла к соседям, у них женщина попросила телефон, с которого позвонила в 911 и сообщила, что убила свою мать, чтобы «спасти себя».
«Женщина, которая подошла к нашему автомобилю, она была вся в крови, она попросила позвонить в 911», — рассказала соседка Мок Алисса Кастро.
Когда силовики прибыли на место, они обнаружили 80-летнюю женщину в кровати с многочисленными ножевыми ранениями. Ее доставили в больницу, где она скончалась.
Мок поместили под стражу.
По данным телеканала, она работала утренней и вечерней ведущей с 2011 по 2015 год на KTVI Fox 2.
