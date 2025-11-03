Еще двух человек арестовали по делу Рудницкой, их обвиняют в торговле детьми

Московский суд принял решение об аресте еще двух человек в рамках расследования уголовного дела против клинического психолога и председателя общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирины Рудницкой.
Они все обвиняются в торговле детьми. Инстанция отправила в следственный изолятор предпринимателя из Московской области и женщину, чей ребенок мог быть продан в другую семью, передает ТАСС.
Столичный суд 31 октября отправил под арест саму Рудницкую. Она проживает в подмосковной Истре. При этом на иждивении у женщины находится 12 детей возрастом от трех до 17 лет.
Недавно около 3,5 тысячи человек освободили из рабства в Мьянме и Камбодже во время обысков. Правоохранители задержали похитителей, которых обвиняют в убийствах, мошенничестве и торговле людьми.