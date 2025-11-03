Пассажиры автобуса задохнулись насмерть под тоннами гравия после лобового столкновения с грузовиком

По меньшей мере двадцать человек стали жертвами, ещё восемнадцать получили ранения в результате ужасающего лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, произошедшего в южном индийском штате Телангана. Как передаёт издание Hindustan Times, в момент инцидента в автобусе, направлявшемся в Хайдарабад, столицу штата, находилось около семидесяти человек.