Сбившего трех пешеходов в Ирбитском районе водителя нашли мертвым

Напомним, трагедия произошла вечером 2 ноября у деревни Галишева Ирбитского района (Свердловская область). Водитель автомобиля «ВАЗ 2110», у которого отсутствовали водительские права, не справился с управлением и сбил трех пешеходов. После чего бросил машину на месте ДТП и скрылся с места происшествия. 16-летний школьник умер на месте до приезда скорой. 15-летняя и 21-летняя девушки, которые приходятся друг другу сестрами, были доставлены в ГАУЗ Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница». У одной — открытый перелом голени, у второй — перелом ключицы.