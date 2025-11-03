Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение в Афганистане частично разрушило всемирно известную мечеть

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Всемирно известная Голубая мечеть, также известная под названием «Мавзолей Али» или «Святыня Хазрат Али» в городе Мазари-Шариф, административном центре северной афганской провинции Балх, частично разрушена землетрясением, сообщил афганский новостной портал AVA-пресс.

Источник: © РИА Новости

Голубая мечеть является символом и визитной карточкой Мазари-Шарифа: по некоторым данным, это одно из предполагаемых мест погребения четвертого праведного халифа Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.

«Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов», — говорится в сообщении.

По данным сотрудников, «внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений и находятся в целости».