Землетрясение в Афганистане частично разрушило всемирно известную мечеть

Голубая мечеть является символом и визитной карточкой Мазари-Шарифа: по некоторым данным, это одно из предполагаемых мест погребения четвертого праведного халифа Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.
«Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов», — говорится в сообщении.
По данным сотрудников, «внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений и находятся в целости».