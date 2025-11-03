В Индии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 20 человек

В Индии в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком погибли как минимум 20 человек, еще 18 пострадали, передает Hindustan Times.
По данным издания, авария произошла в южном штате Телангана. Автобус ехал в столицу штата Хайдарабад, в нем находились около 70 пассажиров. В автобус с силой врезался грузовик с гравием. В результате часть груза высыпалась на транспортное средство, заблокировав пассажиров.
Для извлечения людей пришлось использовать экскаваторы.
По предварительной информации, водитель грузовика превысил скорость движения и потерял управление машиной, что и стало причиной аварии.
