В Индии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 20 человек

По данным издания, авария произошла в южном штате Телангана. Автобус ехал в столицу штата Хайдарабад, в нем находились около 70 пассажиров. В автобус с силой врезался грузовик с гравием. В результате часть груза высыпалась на транспортное средство, заблокировав пассажиров.