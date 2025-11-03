Суд объяснил ночные допросы врача Буяновой, осужденной за фейки об армии

Ночные допросы врача-педиатра Надежды Буяновой, осужденной за распространение фейков о российской армии, не терпели отлагательства. Сама медик не стала использовать свое право на отказ от дачи показаний. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Первоначальные допросы Буяновой, согласно документам дела, проходили в ночное время. Подобная практика допустима, если следственные действия не терпят отлагательства. Именно так следователями и был квалифицирован допрос педиатра, говорится в материале.
Еще 12 ноября прошлого года Буянову, работавшую в поликлинике в Москве, приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Поводом для дела стала жалоба посетительницы медучреждения Анастасии Акиньшиной, которая привела туда сына.
Она обвинила медика в том, что та во время приема назвала ее погибшего на специальной военной операции мужа «законной целью Украины». Уже в мае этого года Московский городской суд признал законным приговор Буяновой и оставил решение предшествующей инстанции без изменений.