Количество жертв землетрясения в Афганистане достигло 20, пострадавших — 320

Согласно информации от Геологической службы США, в горном массиве Гиндукуш, расположенном на территории Афганистана, произошло землетрясение силой 6,3 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных колебаний был обнаружен в 37 километрах к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживает приблизительно 523 тысячи человек. Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров.