Количество жертв землетрясения в Афганистане достигло 20, пострадавших — 320

Землетрясение в Афганистане попало на видео. Видео © X / aseelapp.
Согласно информации от Геологической службы США, в горном массиве Гиндукуш, расположенном на территории Афганистана, произошло землетрясение силой 6,3 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных колебаний был обнаружен в 37 километрах к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживает приблизительно 523 тысячи человек. Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров.
Напомним, в провинции Афганистана Саманган произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров, сила подземных толчков оценивается в 7 баллов.
