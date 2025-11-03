Ричмонд
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Камчатского края. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

По словам представителей научного учреждения, подземные толчки зафиксировали около 6:55 по московскому временем в 367 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 42,5 километра.

— Координаты: 49.7437, 156.5144, — передает официальный Telegram-канал краевого филиала исследовательского центра.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.

