Один человек погиб при столкновении автомобиля с отбойником 1-м километре МКАД

Автомобиль Fiat влетел в отбойник на 1-м километре МКАД неподалеку от пересечения с шоссе Энтузиастов. Предварительно, водитель не справился с управлением. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службу столичной Госавтоинспекции.