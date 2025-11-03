Ричмонд
Один человек погиб при столкновении автомобиля с отбойником 1-м километре МКАД

Автомобиль Fiat влетел в отбойник на 1-м километре МКАД неподалеку от пересечения с шоссе Энтузиастов. Предварительно, водитель не справился с управлением. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

При столкновении пассажирка транспорта погибла, автомобилиста с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Движение в районе случившегося затруднено, перекрыто три полосы.

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — жпередает официальный Telegram-канал ведомства.

Накануне лобовое столкновение автомобиля каршеринга и фургона произошло на Ленинском проспекте. Предположительно, водитель прокатной легковушки «Белджи» не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где влетел в «Ладу».

Кроме того, легковой автомобиль марки Hyundai загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе станции МЦК «Дубровка». Движение на месте ДТП было затруднено на 3,5 километра.