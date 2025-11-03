Четыре фуры столкнулись на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области

В Куйтунском районе произошло серьезное ДТП с четырьмя фурами. Большегрузы столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». К несчастью, не обошлось без жертв. В результате аварии два водителя погибли, два получили различные травмы.