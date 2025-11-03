Ричмонд
Четыре фуры столкнулись на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области

Массовое ДТП произошло в Куйтунском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйтунском районе произошло серьезное ДТП с четырьмя фурами. Большегрузы столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». К несчастью, не обошлось без жертв. В результате аварии два водителя погибли, два получили различные травмы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и четыре спасателя МЧС. Последние при помощи аварийно-спасательных инструментов извлекли пострадавших из искореженного металла. Дорожное сообщение перекрыто в обоих направлениях.

— Объезд для легковых автомобилей и маршрутного транспорта организован через деревню Листвянка, — отмечают полицейские.

Последствия ДТП все еще устраняются. Одна из фур стала похожа на груду металлолома. Из-за нее на дорогу высыпались мешки с грузом.