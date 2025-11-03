В Иркутской области сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП

В Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись четыре большегрузных транспортных средства. Специалисты МЧС России при помощи аварийно-спасательных инструментов провели деблокирование пострадавших. Предварительно, двое погибли, еще двое — травмированы. От МЧС России на месте работают 4 специалиста и 1 единица техники. Дорожное сообщение перекрыто в обоих направлениях. Организован объезд для легкового автотранспорта и маршрутных транспортных средств через населенный пункт Листвянка.