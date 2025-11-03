Мошенников, оставивших без миллиона рублей челябинскую пенсионерку, поймали в Татарстане

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске задержали четверых местных жителей, которые на протяжении восьми месяцев вымогали у 22-летнего мужчины восемь миллионов рублей, а весной похитили и неделю удерживали его в одном из домов, избивая и требуя деньги. Подозреваемым избрана мера пресечения, им грозит до 12 лет лишения свободы.