В Тольятти мужчина спаивал алкоголем дочь-подростка, возбуждено дело

Полицейскими установлено, что мужчина неоднократно, с февраля по сентябрь текущего года, приобретал для 16-летней дочери спиртные напитки — пиво, алкогольные коктейли, которые совместно с ней распивал. С заявлением о данном факте обратилась в полицию экс-супруга тольяттинца. Женщина рассказала, что после развода дочь проживает с ней, а после встреч с отцом возвращается в состоянии алкогольного опьянения. Ранее женщина обращалась в органы внутренних дел. В отношении ее бывшего супруга полицейские составили административный протокол по ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».