В Чехии из-за кражи кабелей на железной дороге остановили десятки поездов

Инцидент произошел на железнодорожном участке между городами Оломоуц и Острава. Поезда с сотнями пассажиров были вынуждены остановиться вечером в воскресенье, 2 ноября. Частично движение удалось восстановить только спустя несколько часов, а полное устранение последствий планируется в понедельник, 3 ноября.