Число погибших при землетрясении в Афганистане увеличилось до восьми

Не менее восьми жизней унесло мощное землетрясение в Афганистане, написал новостной портал Khaama Press на своей странице в социальной сети X*.
Кроме того, из-за разрушений, вызванных подземными толчками в стране, пострадали почти 200 человек.
Ранее агентство Reuters сообщало о семи погибших и 150 пострадавших.
Напомним, землетрясение, магнитуда которого составила 6,8, произошло в Афганистане в ночь с 2 на 3 ноября. Его эпицентр находился в 45 км от города Мазари-Шарифа, подземные толчки привели к повреждению знаменитой Голубой мечети.
