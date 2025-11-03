Ричмонд
Число погибших при землетрясении в Афганистане увеличилось до восьми

Количество пострадавших от разрушений, вызванных подземными толчками в Афганистане, приблизилось к 200.

Не менее восьми жизней унесло мощное землетрясение в Афганистане, написал новостной портал Khaama Press на своей странице в социальной сети X*.

Кроме того, из-за разрушений, вызванных подземными толчками в стране, пострадали почти 200 человек.

Ранее агентство Reuters сообщало о семи погибших и 150 пострадавших.

Напомним, землетрясение, магнитуда которого составила 6,8, произошло в Афганистане в ночь с 2 на 3 ноября. Его эпицентр находился в 45 км от города Мазари-Шарифа, подземные толчки привели к повреждению знаменитой Голубой мечети.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.