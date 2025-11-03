Число погибших при землетрясении в Афганистане увеличилось до восьми

Напомним, землетрясение, магнитуда которого составила 6,8, произошло в Афганистане в ночь с 2 на 3 ноября. Его эпицентр находился в 45 км от города Мазари-Шарифа, подземные толчки привели к повреждению знаменитой Голубой мечети.