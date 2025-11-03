Ричмонд
В Чехии из-за кражи кабеля остановились десятки поездов

Массовая кража кабелей на железной дороге в Чехии привела к остановке десятков поездов и затронула сотни пассажиров. Инцидент произошел на стратегически важном участке между городами Оломоуц и Острава, где движение было полностью парализовано на несколько часов.

Полиция задержала трех подозреваемых в краже железнодорожных кабелей.

«Десятки поездов остановились на северо-востоке Чехии из-за кражи кабелей систем, обеспечивающих движение по железной дороге», — сообщает новостной портал Novinky. Полиции удалось задержать трех подозреваемых, которые обрезали и похитили значительное количество критически важных кабелей.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября, вечером, когда пассажирский трафик особенно интенсивен. Сотни людей оказались заблокированы в стоящих поездах, а железнодорожная инфраструктура получила серьезные повреждения. Частичное движение удалось восстановить только через несколько часов, однако полное устранение последствий кражи планируется завершить лишь в понедельник, 3 ноября.

По данным чешских СМИ, воры целенаправленно обрезали кабели, необходимые для управления стрелками и светофорами. Эти системы обеспечивают безопасное движение поездов, и их повреждение создало реальную угрозу для пассажиров. Полиция рассматривает все обстоятельства произошедшего и определяет точный ущерб.