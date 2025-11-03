В Москве на 34-м году жизни умерла журналистка «Известий» Мария Фролова

В этом месяце из жизни также ушел экс-главред газеты «Известия» Иван Лаптев в возрасте 91 года. О смерти сообщила супруга журналиста. Лаптев родился 15 октября 1934 года, начал свою карьеру в журналистике в 1964 году и был главредом «Известий» с 1984 по 1990 год. Он также занимал должность председателя Совета Союза Верховного Совета СССР и был награжден государственными орденами., передает «Общественная служба новостей».