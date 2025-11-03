Двое тюменцев, включая подростка, ночью влетели в ограждение окружной дороги. Фото

19-летний водитель не справился с управлением.
На 18-м километре окружной дороги Тюмени ночью 3 ноября автомобиль Toyota врезался в ограждение. В результате аварии пострадали 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области в telegram-канале.
«Автомобиль “Тойота” ночью въехал в ограждение на 18-м километре окружной дороги Тюмени. В результате ДТП пострадали водитель и 16-летняя пассажирка “Тойоты”», — пишет пресс-служба.
По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобиль ночью въехал в ограждение.
Ранее URA.RU сообщало, что на 314-м километре федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург произошел пожар в пассажирском автобусе. Обошлось без пострадавших.