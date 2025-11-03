Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое тюменцев, включая подростка, ночью влетели в ограждение окружной дороги. Фото

На 18-м километре окружной дороги Тюмени ночью 3 ноября автомобиль Toyota врезался в ограждение. В результате аварии пострадали 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области в telegram-канале.

19-летний водитель не справился с управлением.

На 18-м километре окружной дороги Тюмени ночью 3 ноября автомобиль Toyota врезался в ограждение. В результате аварии пострадали 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области в telegram-канале.

«Автомобиль “Тойота” ночью въехал в ограждение на 18-м километре окружной дороги Тюмени. В результате ДТП пострадали водитель и 16-летняя пассажирка “Тойоты”», — пишет пресс-служба.

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Автомобиль ночью въехал в ограждение.

Ранее URA.RU сообщало, что на 314-м километре федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург произошел пожар в пассажирском автобусе. Обошлось без пострадавших.