Очередь авто на выезд из Белоруссии возросла в шесть раз

В конце октября власти Литвы закрыли два последних пункта пропуска на границе с Белоруссией — Мядининкай и Шальчининкай. Решение будет действовать до 30 ноября. Литовское правительство объяснило это решение угрозой, которая якобы исходила от метеозондов из Белоруссии, которые использовали для контрабанды сигарет. При этом позже литовская сторона разрешила пропускать через КПП некоторые категории граждан, в том числе дипломатов и лиц, следующих транзитом в Калининград или из Калининграда.