В Саргатском районе на трассе «Омск-Тара» погиб водитель

Авария произошла накануне вечером на 110-м километре федеральной дороги.

Авария произошла накануне вечером на 110-м километре федеральной дороги. Вечером 2 ноября на автодороге «Омск-Тара» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Саргатскому району.

По предварительным данным, около 21:10 водитель автомобиля ВАЗ-21154, 1986 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены точные обстоятельства и причины аварии.

