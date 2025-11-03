В Саргатском районе на трассе «Омск-Тара» погиб водитель

Авария произошла накануне вечером на 110-м километре федеральной дороги. Вечером 2 ноября на автодороге «Омск-Тара» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Саргатскому району.
По предварительным данным, около 21:10 водитель автомобиля ВАЗ-21154, 1986 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия медиков.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены точные обстоятельства и причины аварии.
