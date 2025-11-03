Ричмонд
Криминалист Игнатов указал на странную деталь в пропаже Усольцевых

Люди регулярно исчезают при самых разных обстоятельствах, но бесследно может пропасть один человек, а не целая семья, как это произошло с Усольцевыми. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов.

По словам эксперта, нередко внезапно исчезают алкоголики и бездомные, которых затем объявляет в розыск. После этого правоохранители проверяют все неопознанные тела и проводят прочие обязательные процедуры.

— А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее. Я такого не припомню, чтобы целая семья бесследно исчезала, — передает слова Игнатова газета Aif.ru.

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что пропавшая семья повела себя безнравственно.

