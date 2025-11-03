Обманувших южноуральскую пенсионерку мошенников задержали в Татарстане

В Татарстане полицейские задержали двух жителей Хабаровского края, подозреваемых в мошенничестве. Ранее они приехали в Магнитогорск и по заданию от интернет-кураторов обманным путем выманили у 74-летней местной жительницы более 1 млн рублей. Деньги она им передала наличными — якобы для «инкассации».
— В телефонном разговоре мошенники убедили пенсионерку, что после прохождения всех процедур деньги к ней вернутся. У пожилой женщины один из них забрал сверток с купюрами и спрятал в условленном месте. В дальнейшем его сообщник забрал деньги из тайника и перевел их на подконтрольные мошенниками счета, оставив себе процент, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Пенсионерка обратилась в полицию, правоохранители детально проанализировали все данные, в том числе с использованием современных цифровых технологий. Выяснилось, что мошенники покинули Челябинскую область. Задержать их магнитогорским полицейским удалось в Татарстане с помощью местных коллег из уголовного розыска.
— Курьеры ранее не были знакомы, но действовали сообща по указке кураторов, которые давали указания дистанционно — путем общения в интернете, указывая им место, дату и время совершения преступления, — рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям в Челябинской области.