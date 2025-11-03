Обманувших южноуральскую пенсионерку мошенников задержали в Татарстане

— В телефонном разговоре мошенники убедили пенсионерку, что после прохождения всех процедур деньги к ней вернутся. У пожилой женщины один из них забрал сверток с купюрами и спрятал в условленном месте. В дальнейшем его сообщник забрал деньги из тайника и перевел их на подконтрольные мошенниками счета, оставив себе процент, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.