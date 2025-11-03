От районного пристава до руководителя: в чем обвиняют экс-сотрудников Курганского УФССП

2 октября текущего года фигурант был задержан при силовой поддержке УФСБ и Росгвардии. В ходе обысков по месту его проживания и работы изъята документация, сотовые телефоны и электронные носители, которые могут иметь значение для расследования. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, а следствие продолжает проверку его на причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.