В Кировском районе Самары в ДТП пострадала 19-летняя девушка

2 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 425 нарушений ПДД РФ, в том числе 36 фактов незаконной «тонировки» и 21 — управления ТС с признаками опьянения.