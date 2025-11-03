Ричмонд
В Кировском районе Самары в ДТП пострадала 19-летняя девушка

С места ДТП девушка госпитализирована.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

2 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 425 нарушений ПДД РФ, в том числе 36 фактов незаконной «тонировки» и 21 — управления ТС с признаками опьянения.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в Кировском районе Самары, в 22:15, 42-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Vesta двигался по ул. Воеводина со стороны ул. Металлургическая в направлении Зубчаниновского шоссе.

В пути следования возле дома № 45 нарушил правила расположения т/с на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Kia Optima под управлением 32-летнего водителя.

Пассажир отечественного транспортного средства — 19-летняя девушка с места ДТП госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.