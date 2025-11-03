В Омске пропала мать, лишённая родительских прав, с 10-летним сыном

Как стало известно редакции из собственных источников, к силовикам обратилась бабушка Артёма, с которой Анастасия вовремя не вышла на связь. Мать лишена родительских прав, однако неплохо общается с сыном и регулярно с ним видится. В соцсетях предполагали, что пара теряется не первый раз, однако официальных подтверждений этому нет.