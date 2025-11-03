Ричмонд
В Волгограде кроссовер вылетел на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью»

Два пассажира микроавтобуса получили травмы.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Днем 2 ноября в Советском районе Волгограда произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительной информации, около 12 часов 10 минут женщина за рулем автомобиля Haval двигалась по улице Шауляйской. Напротив дома № 2А она не справилась с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она сначала наехала на бордюр, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

После удара о бордюрный камень кроссовер продолжил движение и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗель». В результате аварии травмы получили двое пассажиров отечественного автомобиля. Прибывшие на место медики доставили пострадавших в больницу для оказания помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.