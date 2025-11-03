В Волгограде кроссовер вылетел на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью»

Днем 2 ноября в Советском районе Волгограда произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительной информации, около 12 часов 10 минут женщина за рулем автомобиля Haval двигалась по улице Шауляйской. Напротив дома № 2А она не справилась с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она сначала наехала на бордюр, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.