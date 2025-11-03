Игорь Кобзев прокомментировал жесткое ДТП в Куйтунском районе

Напомним, сегодня в Куйтунском районе на 1580 км федеральной дороги Р-255 «Сибирь» столкнулись четыре большегруза. В результате аварии два водителя погибли. В настоящее время движение на данном участке перекрыто. Организован объезд через деревню Листвянка. На месте аварии работают сотрудники полиции, а также аварийно-спасательные службы.