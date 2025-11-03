Игорь Кобзев прокомментировал жесткое ДТП в Куйтунском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ДТП с участием четырех большегрузов. Как сообщил глава региона в своем тг-канале (18+) двое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения — в Саянскую и Куйтунскую больницы. Ещё один человек от госпитализации отказался, он получил ушибы.
Известно, что среди погибших и пострадавших — граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Беларуси.
«Вновь призываю жителей Иркутской области быть максимально бдительными на дорогах. Особенно сейчас, когда на дорогах гололед. Соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию. Помните о коварстве зимних дорог, будьте осторожны», — подчеркнул глава Приангарья.
Напомним, сегодня в Куйтунском районе на 1580 км федеральной дороги Р-255 «Сибирь» столкнулись четыре большегруза. В результате аварии два водителя погибли. В настоящее время движение на данном участке перекрыто. Организован объезд через деревню Листвянка. На месте аварии работают сотрудники полиции, а также аварийно-спасательные службы.