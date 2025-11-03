Ричмонд
Мошенники втянули бабушку и внучку в свою схему в Беларуси — дошло до задержания

Бабушка и внучка стали жертвами мошенников в Беларуси — дошло до задержания.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники втянули бабушку и внучку в свою схему в Беларуси — дошло до задержания. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками Первомайского РУВД была задержана 24-летняя жительница Минска, которую завербовали мошенники. Накануне случившегося ее бабушке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками организации «Белтелеком».

Под предлогом продления договора у женщины попросили паспортные данные. Затем с минчанкой связался лжеправоохранитель. Он сообщил, что аферисты втянули ее в схему и предложить принять участие в поимке мошенников.

«Разговор услышала внучка потерпевшей. Она тоже поверила мошенникам и вызвалась вместо бабушки выполнять инструкции», — привели подробности в милиции.

В ведомстве добавили, что девушка получила от куратора адрес, где ей нужно было забрать посылку у другой обманутой пенсионерки. Она приготовила деньги якобы для деклалирования, однако вовремя опомнилась и обратилась в милицию.

«Курьершу оперативно задержали, она не успела передать наличные злоумышленникам», — сообщили в ГУВД.

Следователи завели уголовное дело за мошенничество.

