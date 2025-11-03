Мошенники втянули бабушку и внучку в свою схему в Беларуси — дошло до задержания. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками Первомайского РУВД была задержана 24-летняя жительница Минска, которую завербовали мошенники. Накануне случившегося ее бабушке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками организации «Белтелеком».
Под предлогом продления договора у женщины попросили паспортные данные. Затем с минчанкой связался лжеправоохранитель. Он сообщил, что аферисты втянули ее в схему и предложить принять участие в поимке мошенников.
«Разговор услышала внучка потерпевшей. Она тоже поверила мошенникам и вызвалась вместо бабушки выполнять инструкции», — привели подробности в милиции.
В ведомстве добавили, что девушка получила от куратора адрес, где ей нужно было забрать посылку у другой обманутой пенсионерки. Она приготовила деньги якобы для деклалирования, однако вовремя опомнилась и обратилась в милицию.
«Курьершу оперативно задержали, она не успела передать наличные злоумышленникам», — сообщили в ГУВД.
Следователи завели уголовное дело за мошенничество.
Тем временем белорус отсудил у магазина компенсацию из-за стекла в купленном торте.
Ранее минчанин вызвал на себя милицию из-за несовершеннолетней девушки, но ее не было.
Кроме того, Госкомимущество сообщило, что 48 000 домов находится в реестре пустующих домов в Беларуси.