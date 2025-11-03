Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесосибирец погиб из-за неосторожности при курении

Один человек стал жертвой пожара в многоквартирном доме города Лесосибирск Красноярского края.

Источник: AP 2024

Один человек стал жертвой пожара в многоквартирном доме города Лесосибирск Красноярского края.

Как рассказали в ГУ МЧС, все произошло сегодня около 8 часов утра:

«Горели вещи на втором этаже. Огонь удалось оперативно ликвидировать на площади 4 квадратных метра. Тушили пожар 11 человек личного состава и 4 единицы техники, его причиной стала неосторожность при курении. Погиб пожилой мужчина».

Чтобы избежать подобной трагедий, пожарные призывают жителей соблюдать правила безопасности: не курить в постели и рядом с горючими жидкостями; поставить в месте для курения пепельницу, тщательно тушить окурки и не бросать их с окна или балкона.