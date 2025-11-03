Житель Пермского края утонул в озере во время рыбалки в Башкирии

По данным спасателей, около деревни Бачкитау в Краснокамском районе Башкирии двое мужчин рыбачили поздним вечером на озере Лабода. Из-за неосторожности одного из рыбаков, который встал на край резиновой лодки посреди водоема, плавательное средство перевернулось. Оба оказались в воде, но один смог добраться до берега, а второй утонул.