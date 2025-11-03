Житель Пермского края утонул в озере во время рыбалки в Башкирии

Как сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС, сегодня ночью в Краснокамском районе республики утонул во время рыбалки житель соседнего региона.
По данным спасателей, около деревни Бачкитау в Краснокамском районе Башкирии двое мужчин рыбачили поздним вечером на озере Лабода. Из-за неосторожности одного из рыбаков, который встал на край резиновой лодки посреди водоема, плавательное средство перевернулось. Оба оказались в воде, но один смог добраться до берега, а второй утонул.
— Один из мужчин смог выплыть и позвонить в экстренные службы. В настоящее время водолазы Госкомитета РБ по ЧС ведут поиски второго рыбака, 1984 года рождения, — сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.