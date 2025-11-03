Поезд «Москва — Минск» сбил насмерть жителя Могилева

В пятницу, 31 октября, на станции Осиновка в Дубровенском районе под колесами поезда «Москва — Минск» погиб 55-летний могилевчанин. Предварительно удалось установить, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения между платформой и рельсами. В СК сообщили, что в личных вещах жителя Могилева нашли практически пустую бутылку крепкого алкоголя.