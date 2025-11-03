1,1 млн рублей ущерба принесли незаконные рубки в Иркутской области

В 37 лесничествах Иркутской области провели межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Колея». Специалисты работали в период с 13 по 24 октября. Были пресечены незаконные рубки в четырех лесничествах- Заларинском, Зиминском, Иркутском, Осинском. Ущерб составил 1,1 млн рублей. Итоги подвели в пресс-службе министерства лесного хозяйства Иркутской области.
«Из года в год мы фиксируем снижение объема и количества незаконных рубок, что свидетельствует об эффективности профилактических мероприятий. Поэтому будем и дальше продолжать их проведение», — отметил исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Всего за время «Колеи» осенью в Приангарье проведено 147 контрольно-надзорных мероприятий, в которых были задействованы 240 сотрудников различных ведомств. Сообщения о преступлениях направлены в полицию.