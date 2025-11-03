1,1 млн рублей ущерба принесли незаконные рубки в Иркутской области

«Из года в год мы фиксируем снижение объема и количества незаконных рубок, что свидетельствует об эффективности профилактических мероприятий. Поэтому будем и дальше продолжать их проведение», — отметил исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.