Жители Китая и Беларуси пострадали и погибли в ДТП с фурами в Иркутской области

Днем 3 ноября стало известно о третьей жертве аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В массовом ДТП с фурами в Иркутской области погибли и пострадали граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Днем 3 ноября стало известно о третьей жертве аварии. Мужчина скончался в больнице. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Беларуси, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, в Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» произошло столкновение четырех большегрузов. Один пострадавший в больнице, еще один — от госпитализации отказался, он получил ушибы.

Движение на месте ДТП перекрыто в обоих направлениях. Объезд осуществляется через деревню Листвянка Куйтунского района.

На месте работают спасатели, медики, полицейские, которые разбираются в произошедшем, специалисты Дорожной службы.

Вечером первый заместитель губернатора Роман Андреевич Колесов проведет заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения.