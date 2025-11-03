Жители Китая и Беларуси пострадали и погибли в ДТП с фурами в Иркутской области

В массовом ДТП с фурами в Иркутской области погибли и пострадали граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Днем 3 ноября стало известно о третьей жертве аварии. Мужчина скончался в больнице. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Беларуси, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.