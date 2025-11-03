В Миассе жилец общежития убил соседа из-за стиральной машинки

Конфликтная ситуация между двумя мужчинам, произошедшая в общежитии Миасса, закончилась смертью одного из них. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского Главка, 45-летний мужчина скончался от полученных тяжких телесных повреждений до прибытия скорой помощи.
Об обнаружении трупа в дежурную часть сообщили медработники. Оперативники установили предполагаемого подозреваемого и место его нахождение. Дело удалось раскрыть менее, чем за два часа.
«В поле зрения полицейских оказался жилец одной из комнат этого же общежития, который с места происшествия скрылся. Злоумышленника оперативно разыскали и задержали: он находился у своей знакомой, к которой пришел в состоянии опьянения и со следами крови потерпевшего на своей одежде. Нападавшим оказался мужчина, 1986 года рождения», — говорится в сообщении.
Полиция предполагает, конфликт произошел на бытовой почве: сосед требовал с потерпевшего деньги за использование его стиральной машинки. Ранее задержанный уже отбывал наказание за причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Подозреваемый заключён под стражу, возбуждено дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).