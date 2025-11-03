В Миассе жилец общежития убил соседа из-за стиральной машинки

«В поле зрения полицейских оказался жилец одной из комнат этого же общежития, который с места происшествия скрылся. Злоумышленника оперативно разыскали и задержали: он находился у своей знакомой, к которой пришел в состоянии опьянения и со следами крови потерпевшего на своей одежде. Нападавшим оказался мужчина, 1986 года рождения», — говорится в сообщении.