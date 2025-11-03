Под Ростовом задержали 48-летнего жителя с крупной партией наркотиков

— Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали 48-летнего жителя Егорлыкского района. Правоохранители действовали по оперативной информации, — прокомментировали в донском главке. — При обыске в доме подозреваемого полицейские обнаружили картонную коробку. В ней находилось вещество растительного происхождения.