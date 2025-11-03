Под Ростовом задержали 48-летнего жителя с крупной партией наркотиков

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Донскому региону.
— Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали 48-летнего жителя Егорлыкского района. Правоохранители действовали по оперативной информации, — прокомментировали в донском главке. — При обыске в доме подозреваемого полицейские обнаружили картонную коробку. В ней находилось вещество растительного происхождения.
Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотиком. Общий вес изъятого составил 140 граммов.
Как выяснили оперативники, мужчина хранил наркотики для личного употребления без цели сбыта.
— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Если вина задержанного будет установлена в суде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
