Спасатель Кабанов порассуждал, как поступили бы Усольцевы при травмах

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае стали самыми массовыми за последнее время. Главной версией пропажи семьи является несчастный случай, из-за которого они не смогли выбраться.
Заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр», заслуженный спасатель Российской Федерации Геннадий Кабанов порассуждал с penza.aif.ru, какие варианты развития событий были бы при травмах кого-то из троих этих людей.
Так, если бы глава семьи оказался обездвижен, супруге оставалось бы или находиться с дочкой рядом с ним, или бы попытаться найти помощь. Однако без навыков ориентирования это вряд ли бы получилось. Таким образом семья могла умереть от переохлаждения. Если бы травмировалась сама женщина, скорее всего, исход был бы такой же. В случае травмы их дочери, конечно, родители бы пытались спасти ребёнка, но если это было невозможным и им пришлось остаться рядом с ней, они просто замёрзли.
«Я до сих пор — исходя из более чем полувековой практики спасения человеческих жизней — предполагаю, что эта красноярская семья, возможно, ещё жива. Да, их следов нет или они пока не найдены. О чём это говорит? Всего лишь о том, что со 100%-процентной уверенностью говорить о том, что они погибли, на настоящий момент нельзя», — сказал спасатель журналистам.
Напомним, что семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье Красноярского края 28 сентября. Их начали искать спустя пару дней, но масштабные поиски не привели ни к каким результатам.
Одна из самых обсуждаемых версий их пропажи — побег за границу. Также недавно стали известны новые детали исчезновения семьи, и эта версия начинает казаться более правдоподобной.