Два человека пострадали при столкновении Renault и Kia в Самаре

Авария с участием иномарок произошла в Кировском районе Самары 2 ноября.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 2 ноября 2025 года, в Самаре произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате столкновения автомобилей пострадали двое человек. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, авария случилась в 14:00 в Кировском районе. 63-летний водитель Renault Duster ехал по улице Демократическая со стороны Волжского шоссе в направлении улицы Ташкентская. Около дома № 65 он не выбрал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате аварии пострадали двое человек — 60-летняя пассажирка Renault Duster и 21-летняя девушка, ехавшая в Kia Rio. Им назначили амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.