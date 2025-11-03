Два человека пострадали при столкновении Renault и Kia в Самаре

Согласно материалам ГИБДД, авария случилась в 14:00 в Кировском районе. 63-летний водитель Renault Duster ехал по улице Демократическая со стороны Волжского шоссе в направлении улицы Ташкентская. Около дома № 65 он не выбрал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 32-летний мужчина.