Под Волгоградом «Рено» столкнулся с экскаватором, есть пострадавший

Серьезная авария произошла утром 2 ноября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. На трассе столкнулись два совершенно разных по габаритам транспортных средства. Участниками ДТП стали легковой автомобиль «Рено Логан» и тяжелый экскаватор-погрузчик, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Инцидент зафиксирован около 11 часов утра на 11-м километре популярной автодороги «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба». Этот участок связывает областной центр с крупными населенными пунктами Заволжья. По предварительной информации, в результате столкновения пострадал водитель автомобиля «Рено». Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь и доставили в ближайшую больницу.