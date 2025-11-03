Ричмонд
Под Волгоградом «Рено» столкнулся с экскаватором, есть пострадавший

Водитель легковой машины получил травмы.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Серьезная авария произошла утром 2 ноября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. На трассе столкнулись два совершенно разных по габаритам транспортных средства. Участниками ДТП стали легковой автомобиль «Рено Логан» и тяжелый экскаватор-погрузчик, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Инцидент зафиксирован около 11 часов утра на 11-м километре популярной автодороги «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба». Этот участок связывает областной центр с крупными населенными пунктами Заволжья. По предварительной информации, в результате столкновения пострадал водитель автомобиля «Рено». Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь и доставили в ближайшую больницу.