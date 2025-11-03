Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Ростовской области спасли трех человек при пожарах и ДТП

В Ростовской области за сутки спасатели потушили 14 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Ростовской области спасли двух человек из пожара и одного при ДТП. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Донскому региону утром в понедельник, 3 ноября.

— За 2 ноября 2025 года пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 14 техногенных пожаров. В результате происшествий было спасено два человека, — прокомментировали в экстренном ведомстве. — Также за этот период произошло четыре ДТП. Прибывшим на помощь спасателям удалось спасти одного человека.

Всего для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выезжали 220 специалистов. Они использовали 55 единиц специальной техники.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

В Ростовской области в пожаре погиб мужчина, его мать спаслась.