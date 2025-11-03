За сутки в Ростовской области спасли трех человек при пожарах и ДТП

За прошедшие сутки в Ростовской области спасли двух человек из пожара и одного при ДТП. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Донскому региону утром в понедельник, 3 ноября.
— За 2 ноября 2025 года пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 14 техногенных пожаров. В результате происшествий было спасено два человека, — прокомментировали в экстренном ведомстве. — Также за этот период произошло четыре ДТП. Прибывшим на помощь спасателям удалось спасти одного человека.
Всего для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выезжали 220 специалистов. Они использовали 55 единиц специальной техники.
