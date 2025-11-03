Ричмонд
Карантин по бешенству вводят в Челябинской области

В Челябинской области карантин по бешенству животных установлен сразу в двух населенных пунктах региона.

Источник: ЕАН

Сейчас подтвердились случаи и введены ограничения в двух зонах — на улице Мира в поселке Комсомольский (Брединский округ) и в СНТ «Живая защита» в поселке Зауральский (Еманжелинский округ). Теперь неблагополучными считаются территории в радиусе двух километров от очага заражения.

В зонах карантина запрещены любые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, — ярмарки, выставки, торги. Также на 179 дней ограничен вывоз домашних питомцев за пределы очагов заражения.

ЕАН рассказывал, что 29 октября ввели карантин в Курчатовском районе Челябинска. Это случилось из-за лабораторно подтвержденного факта заражения бешенством домашнего кота. Речь идет о территории вокруг поселка Городок 11 возле Шагола.

Властям и ветеринарным службам поручено провести вакцинацию домашних животных, установить посты наблюдения и обеспечить выполнение плана ликвидации эпизоотического очага. Жителей просят соблюдать осторожность, не контактировать с бездомными животными и срочно сообщать о любых случаях их неадекватного поведения.