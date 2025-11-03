Карантин по бешенству вводят в Челябинской области

Сейчас подтвердились случаи и введены ограничения в двух зонах — на улице Мира в поселке Комсомольский (Брединский округ) и в СНТ «Живая защита» в поселке Зауральский (Еманжелинский округ). Теперь неблагополучными считаются территории в радиусе двух километров от очага заражения.



В зонах карантина запрещены любые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, — ярмарки, выставки, торги. Также на 179 дней ограничен вывоз домашних питомцев за пределы очагов заражения.



ЕАН рассказывал, что 29 октября ввели карантин в Курчатовском районе Челябинска. Это случилось из-за лабораторно подтвержденного факта заражения бешенством домашнего кота. Речь идет о территории вокруг поселка Городок 11 возле Шагола.



Властям и ветеринарным службам поручено провести вакцинацию домашних животных, установить посты наблюдения и обеспечить выполнение плана ликвидации эпизоотического очага. Жителей просят соблюдать осторожность, не контактировать с бездомными животными и срочно сообщать о любых случаях их неадекватного поведения.