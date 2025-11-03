Бастрыкин взял на контроль дело о насилии над несовершеннолетней девочкой из Башкирии

В Следкоме по Башкирии незамедлительно отреагировали на это сообщение. По данным ведомства, на данный момент возбуждено уголовное дело по факту «противоправных действий в отношении несовершеннолетней». Сегодня, 3 ноября, стало известно, что дело на контроль, взяли в центральном аппарате ведомства.