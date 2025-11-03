Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль дело о насилии над несовершеннолетней девочкой из Башкирии

Следком по Башкирии расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Уфе житель другого региона совершил изнасилование несовершеннолетней девочки. Как пишут авторы канала, 19-летний уроженец Москвы приехал в Башкирию и надругался над учащейся 7 класса одной из школ башкирской столицы.

В Следкоме по Башкирии незамедлительно отреагировали на это сообщение. По данным ведомства, на данный момент возбуждено уголовное дело по факту «противоправных действий в отношении несовершеннолетней». Сегодня, 3 ноября, стало известно, что дело на контроль, взяли в центральном аппарате ведомства.

— Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Башкортостан Архангельскому В. В. представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах, — прокомментировали в СУ СК по Башкирии.

