Бастрыкин взял на контроль дело о насилии над несовершеннолетней девочкой из Башкирии

Накануне в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Уфе житель другого региона совершил изнасилование несовершеннолетней девочки. Как пишут авторы канала, 19-летний уроженец Москвы приехал в Башкирию и надругался над учащейся 7 класса одной из школ башкирской столицы.
В Следкоме по Башкирии незамедлительно отреагировали на это сообщение. По данным ведомства, на данный момент возбуждено уголовное дело по факту «противоправных действий в отношении несовершеннолетней». Сегодня, 3 ноября, стало известно, что дело на контроль, взяли в центральном аппарате ведомства.
— Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Башкортостан Архангельскому В. В. представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах, — прокомментировали в СУ СК по Башкирии.
