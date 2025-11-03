Белорусы погибли и пострадали в страшном ДТП с четырьмя фурами под Иркутском

Белорусы погибли и пострадали в страшном ДТП с четырьмя фурами в Иркутской области. Подробности у себя в телеграм-канале разместил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Губернатор отметил, что в Куйтунском районе на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» произошло столкновение четырех грузовиков. Двое водителей погибли, а еще у двоих травмы различной степени тяжести (один был доставлен в больницу).
Игорь Кобзев добавил, что пятый пострадавший от госпитализации отказался, так как получил ушибы.
— Известно, что среди погибших и пострадавших — граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Беларуси, — уточнил губернатор.
Позднее стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший.
