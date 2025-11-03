Ричмонд
Осуждён отец 4 детей, пытавшийся купить наркотики в Магнитогорске

Мужчину, искавшего закладку, выдал громкий навигатор.

Источник: Bulkin Sergey/news.ru

Житель Башкирии осужден в Магнитогорске за попытку приобрести наркотики. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя города Белорецк Республики Башкортостан.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере)», — говорится в сообщении.

Мужчина в августе 2025 года, находясь дома, заказал через мессенджер наркотическое средство, оплатил и приехал за ним в Магнитогорск. Используя навигатор в сотовом телефоне, он не дошел до места тайника с наркотическим средством, поскольку был задержан сотрудниками полиции, которые при патрулировании СНТ «Локомотив» услышали громкое оповещение навигатора о том, что «до конца маршрута осталось 50 метров» и подошли к подсудимому для выяснения обстоятельств.

Поскольку у осуждённого на иждивении четверо малолетних детей, его приговорили к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 15 тысяч рублей. Мобильный телефон конфискован.