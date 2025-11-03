Осуждён отец 4 детей, пытавшийся купить наркотики в Магнитогорске

Мужчина в августе 2025 года, находясь дома, заказал через мессенджер наркотическое средство, оплатил и приехал за ним в Магнитогорск. Используя навигатор в сотовом телефоне, он не дошел до места тайника с наркотическим средством, поскольку был задержан сотрудниками полиции, которые при патрулировании СНТ «Локомотив» услышали громкое оповещение навигатора о том, что «до конца маршрута осталось 50 метров» и подошли к подсудимому для выяснения обстоятельств.