В Перми во время движения задымился пассажирский автобус

Автобус задымился в Перми во время выполнения рейса, сообщили в телеграм-канале «ЧП Пермь».
Автобус выполнял рейс по маршруту № 52, когда пассажиры в салоне почувствовали резкий запах пластика и заметили задымление. Согласно сообщению телеграм-канала, водитель оперативно среагировал: он остановил автобус, и пассажиры покинули салон. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видны стоящие на тротуаре люди и пустой автобус, из-под колеса которого валит дым.
По данным автора поста, в результате инцидента никто не пострадал.
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщений о происшествии не поступало ни на номер пожарной службы 101, ни на единый номер экстренных служб 112.