Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми во время движения задымился пассажирский автобус

В салоне почувствовали запах пластика.

Источник: ЧП Пермь

Автобус задымился в Перми во время выполнения рейса, сообщили в телеграм-канале «ЧП Пермь».

Автобус выполнял рейс по маршруту № 52, когда пассажиры в салоне почувствовали резкий запах пластика и заметили задымление. Согласно сообщению телеграм-канала, водитель оперативно среагировал: он остановил автобус, и пассажиры покинули салон. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видны стоящие на тротуаре люди и пустой автобус, из-под колеса которого валит дым.

По данным автора поста, в результате инцидента никто не пострадал.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщений о происшествии не поступало ни на номер пожарной службы 101, ни на единый номер экстренных служб 112.