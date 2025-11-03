В Перми во время движения задымился пассажирский автобус

Автобус выполнял рейс по маршруту № 52, когда пассажиры в салоне почувствовали резкий запах пластика и заметили задымление. Согласно сообщению телеграм-канала, водитель оперативно среагировал: он остановил автобус, и пассажиры покинули салон. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видны стоящие на тротуаре люди и пустой автобус, из-под колеса которого валит дым.