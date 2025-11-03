Ричмонд
В Башкирии ночью загорелся районный Дом культуры в Бураево

Ночью в Башкирии возник пожар в Бураевском районном ДК.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью, 3 ноября, в селе Бураево загорелся районный Дом культуры, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. По данным экстренного ведомства, обошлось без пострадавших и погибших.

На место пожара поздней ночью оперативно прибыли пожарные МЧС России и добровольцы Бураевского сельсовета. Они потушили возгорание, которое возникло в помещении подсобки для охраны. Комната 1,5 на 5 метров внезапно загорелась, причины теперь предстоит выяснить дознавателям МЧС по Башкирии.

Фото: МЧС по РБ.

— Огонь повредил помещение вахты площадью 1,5×5 метров на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

