Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Ростовской области

Под Ростовом женщина и девятилетний ребенок погибли, врезавшись на скорости в фуру.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области женщина и ребенок погибли в ДТП с фурой. Об этом в понедельник, 3 ноября, рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Дорожное происшествие случилось 2 ноября 2025 года в 18:10 на 37-м километре автодороги «Шахты-Раздорская», — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 58-летняя женщина за рулем автомобиля «Шевроле Круз» не выбрала безопасную скорость движения.

В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с грузовым автомобилем «Ситрак», который двигался во встречном направлении. В результате аварии погибла водитель «Шевроле Круз» и ее девятилетний пассажир.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции. Следователи Главного следственного управления проводят необходимые мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

— Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию, не отвлекаться за рулем и не превышать скорость. Соблюдение правил дорожного движения сохраняет жизни.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» в результате ДТП погиб водитель грузовика.