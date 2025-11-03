Женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Ростовской области

В Ростовской области женщина и ребенок погибли в ДТП с фурой. Об этом в понедельник, 3 ноября, рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Дорожное происшествие случилось 2 ноября 2025 года в 18:10 на 37-м километре автодороги «Шахты-Раздорская», — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 58-летняя женщина за рулем автомобиля «Шевроле Круз» не выбрала безопасную скорость движения.
В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с грузовым автомобилем «Ситрак», который двигался во встречном направлении. В результате аварии погибла водитель «Шевроле Круз» и ее девятилетний пассажир.
На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции. Следователи Главного следственного управления проводят необходимые мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
— Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию, не отвлекаться за рулем и не превышать скорость. Соблюдение правил дорожного движения сохраняет жизни.
