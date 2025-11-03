Ричмонд
Число жертв ДТП с фурами в Приангарье увеличилось до трех

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Один из пострадавших при столкновении четырех большегрузов в Иркутской области умер в больнице. Число погибших в результате ДТП увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Источник: РИА "Новости"

«В больнице скончался третий пострадавший», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на 1 581 км федеральной дороги Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе Иркутской области. Ранее сообщалось, что в результате столкновения погибли два водителя, два человека доставлены в больницы, еще один получил ушибы и от госпитализации отказался. Среди погибших и пострадавших в ДТП — граждане Белоруссии и Китая. О произошедшем проинформировали МИД этих стран. Движение на месте аварии перекрыто в обоих направлениях, работают сотрудники полиции и регионального главка МЧС России. Объезд организован через деревню Листвянка.