Число жертв ДТП с фурами в Приангарье увеличилось до трех

ДТП произошло на 1 581 км федеральной дороги Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе Иркутской области. Ранее сообщалось, что в результате столкновения погибли два водителя, два человека доставлены в больницы, еще один получил ушибы и от госпитализации отказался. Среди погибших и пострадавших в ДТП — граждане Белоруссии и Китая. О произошедшем проинформировали МИД этих стран. Движение на месте аварии перекрыто в обоих направлениях, работают сотрудники полиции и регионального главка МЧС России. Объезд организован через деревню Листвянка.